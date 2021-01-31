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أمير الباحة يوجه بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفات لمكافحة كورونا

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الرياض - محمد عبدالله - طالب بتكثيف الحملات التوعوية..

وجّه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس في المنطقة، مع تكثيف الحملات التوعوية بأهمية الالتزام بالبروتوكولات الوقائية.

وأكد في توجيهه للقطاعات المعنية كافة ضرورة رصد جميع مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ومنها لبس الكمامة بشكل صحيح، وتطبيق التعليمات في المنشآت الحكومية ومنشآت القطاع الخاص والكيانات والأماكن التي تضم تجمعات بشرية ورفع تقارير مستمرة عن جهود الجهات لتطبيق تلك الإجراءات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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