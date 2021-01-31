«الجوازات» توضح آلية وطريقة الاستفادة من خدمة «الرسائل والطلبات»

أعادت المديرية العامة للجوازات، التذكير بخطوات تنفيذ خدمة الرسائل والطلبات، من خلال منصة أبشر.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، أن خدمة الرسائل والطلبات المتاحة عبر منصة أبشر، تمكّن المستفيدين من خدمات الجوازات من رفع ملاحظاتهم التي قد تواجههم في منصة أبشر وتعيقهم من إنهاء معاملاتهم إلكترونيًّا.

وحددت الجوازات السعودية آلية وطريقة الاستفادة من خدمة الرسائل والطلبات، المتاحة عبر أبشر، من خلال إتباع الخطوات التالية:

- ادخل إلى حسابك الإلكتروني الشخصي بمنصة أبشر.

- أنقر على خانة خدمات.

- اختار الخدمات العامة.

- اضغط على أيقونة الرسائل والطلبات.

- اختر قطاع المديرية العامة للجوازات.

- اختر الخدمة المطلوبة من القائمة من الخدمات التالية:

(هوية مقيم - التأشيرات - نقل المعلومات - نقل الخدمات وتعديل المهن – تمديد الزياة لليمنيين والسوريين – الاقتراحات)

- اكتب الموضوع والرسالة بعد ذلك انقر على زر إرسال.

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