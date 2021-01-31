الأرصاد عن طقس الإثنين: رياح مثيرة للأتربة وسماء غائمة على مناطق بالمملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، غدًا الإثنين، على أجزاء من المملكة.

وقال مركز الأرصاد، في بيان، عبر موقعه الرسمي: تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي (الشرقية والرياض) تمتد إلى نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

ولفت المركز إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا على جنوب غرب وغرب المملكة.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، ذكر المركز أن الرياح السطحية ستكون غربية إلى شمالية غربية، على الجزء الشمالي، وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزئين الأوسط والجنوبي، وسرعتها تتراوح بين 14ـ و42كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر ومترين ونصف المتر. والبحر سيكون متوسط الموج إلى مائج على باب المندب.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 15 و42 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الإثنين:

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