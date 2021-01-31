الديوان الملكي: وفاة الأميرة نوره بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود

الرياض - محمد عبدالله - سيصلى عليها يوم غد
أعلن الديوان الملكي، اليوم الأحد، وفاة الأميرة نوره بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود.
وأوضح الديوان الملكي، أن الأميرة الراحلة سيصلى عليها، يوم غد الاثنين الموافق 19 / 6 / 1442هـ.
وفيما يلي بيان الديوان الملكي:
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / نوره بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم غد الاثنين الموافق 19 / 6 / 1442هـ.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون .