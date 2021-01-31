بالفيديو.. مسؤول بـ«الصحة»: لقاح أسترازينيكا سيكون متوفرًا في المملكة الفترة المقبلة

قال مدير مكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة الدكتور أحمد الحقوي، إن الزيادة في حالات الإصابة بكورونا في المملكة كانت متوقعة خاصة بعد الإجازة والتجمعات الأسرية.

وأضاف، في مداخلة هاتفية بفضائية الإخبارية، اليوم الأحد، أنه من المتوقع توافر لقاح أسترازينيكا في المملكة خلال الفترة المقبلة.

وأكد مدير مكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة، أن ارتفاع أعداد المصابين بكورونا مؤشر على عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية؛ ما يؤدي إلى انتشار الفيروس ويترتب عليه ضغط على المستشفيات.

وعن الفيروس المتحور قال: إن في المملكة رصدًا يوميًّا للحالات خاصة المتحورة، مؤكدًا أن الحالات الجديدة من الفيروس العادي، مشيرًا إلى أن في الحالتين تستخدم نفس الإجراءات ونفس العلاجات.