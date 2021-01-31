«البريد الدوائي».. خدمة لتوفير الأدوية للمسنين وأصحاب الأمراض المزمنة خلال كورونا

قام البريد السعودي بدور هام؛ ساهم في نجاح خطط وزارة الصحة للحد من انتشار جائحة «كورونا المستجد»، وذلك من خلال تخصيصه بريدًا دوائيًا وخدمات عديدة أخرى.

وقال مدير عام الإعلام والاتصال المؤسسي بـ«البريد السعودي» صالح العنيزي، في لقاء مع قناة «الإخبارية»: كان هناك توجيه مباشر من القيادة الرشيدة لجميع قطاعات الدولة بالعمل على خدمة المواطن والمقيم، وقد استشعرت مؤسسة البريد هذه المسؤولية، فتم تشكيل لجنة إدارة الأزمات، التي عملت على نشر التوعية واتخاذ الإجراءات الاحترازية بين منسوبي البريد البالغ عددهم 8000 موظف.

وأضاف العنيزي: عملت مؤسسة البريد، أيضًا على إنجاح الجهود المقدمة من وزارة الصحة، وأطلقت أهم مشاريعها «البريد الدوائي»، مستغلة في ذلك ما تملكه من أسطول سيارات ضخم، وذلك لنقل الطرود على مستوى المملكة.

ولفت العنيزي، إلى أن مشروع «البريد الدوائي» استهدف عدم خروج أي كبير في السن أو أصحاب الأمراض المزمنة لمواجهة الفيروس أو التوجه إلى المستشفيات للحصول على الأدوية، وقد تحقق هذا الهدف بنسبة 100%.

وأضاف: مع بداية الأزمة، حرصت مؤسسة البريد على إطلاق عدد من المبادرات للحد من انتشار الفيروس، ومنها مبادرة «لسلامتك نوصلها لك»، والتي وفرنا من خلالها أكثر من مليون مشوار على المواطنين والمقيمين؛ حيث قمنا بتوصيل طلباتهم لمنازلهم بدلًا من خروجهم وتعرضهم لمخاطر الفيروس. كما حرصنا على توصيل المواد التموينية والسلال الغذائية التي توفرها الجمعيات الخيرية إلى مقار المستفيدين.

فيديو | #الإخبارية ترصد جهود #البريد_السعودي خلال جائحة #كورونا.. بريد دوائي وخدمات عديدة ساهمت في نجاح خطط #الصحة للحد من انتشار الجائحة pic.twitter.com/3wEcRU71Ax — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) January 31, 2021

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