الميكنة ترفع أسعار الذبح

«أسعار رسوم خدمات الذبح في مسلخ الأحساء، هي الأعلى على مستوى المسالخ في المملكة»، بهذه العبارة، استهل تاجر المواشي في سوق الأنعام المركزي في الأحساء عبدالله الحربي وآخرون، حديثهم لـ«دوت الخليج»، مشيرين إلى أن متعاملين في السوق من الباعة والتجار والزبائن، تفاجؤوا أخيرًا بزيادة أسعار رسوم خدمات الذبح في المسالخ التابعة لأمانة الأحساء بأكثر من 50 % عن الأسعار السابقة، لتصل تكلفة سعر ذبح الخروف إلى 46 ريالًا، بعدما كانت 30 ريالًا، وهي واحدة من سلسلة زيادة في الأسعار على مدى الـ 4 أعوام الأخيرة بعدما كان السعر 20 ريالًا (قطع صغيرة «ثلاجة» وسلخ الرأس)، بنسبة زيادة 130 % منذ عام 1438 حتى وقتنا الحالي، وأن الزيادة طالت جميع الخدمات في المسالخ بنسب متفاوتة.

رفع التصنيف

قال المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بوشل، إن رفع أسعار الذبح والخدمات في المسلخ، جاء نظير التوسع في الأعمال والتطور في آلية التشغيل والمعدات، حيث تم رفع التصنيف من مسلخ نصف آلي، إلى مسلخ آلي مع توافر كلفة الاشتراطات بخصوصه، وعليه تم تعديل التصنيف والسعر بحسب النظام المعتمد وزاريا.

الفارق كبير

أشار محمد الموسى، إلى أن أسعار خدمات الذبح في المسالخ، يجب أن تكون موحدة على مستوى جميع المسالخ في المملكة، باعتبارها أعمال خدمية تتبع لوزارة الشؤون البلدية والقروية، ومن غير المقبول، التفاوت في الأسعار، ليصل الفارق كبيرًا بين المسالخ فيما بينها، مع التأكيد على التزام جميع المسالخ بجميع الاشتراطات التشغيلية، وتنفيذ الأعمال التطويرية، مبديًا تحفظه الشديد ربط زيادة أسعار الخدمات بإضافة برامج تطويرية داخل المسلخ.

مواقع عشوائية

أبان يوسف البطاط، أن تلك الزيادة في الأسعار، ستكون مدعاة لتوجه البعض نحو الذبح في المواقع العشوائية «العمالة المخالفة»، إذ لا تتجاوز سعر خدمة ذبح خروف «قطع صغيرة» عن 20 ريالًا، موضحًا أن الجميع لم يلحظ أي تطور أو تجديدات أو خدمات تذكر داخل المسلخ المركزي، ويجب أن يقابل التطوير بتحديد رسوم مقبولة وفي متناول الجميع.