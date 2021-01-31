مشاريع تنموية بجامعة المؤسس

وشاهد خلال الجولة مشروع منارات المعرفة، والذي يعد أحد مشاريع جامعة الملك عبدالعزيز الاستثمارية والنموذجية للتطور العمراني، الهادف إلى خلق بيئة معرفية استثمارية مجتمعية ومتجانسة بمناطق محددة داخل حدود جامعة الملك عبدالعزيز.
كما زار الأمير مشعل بن ماجد، معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال، واطلع على أبرز أعمال المعهد خلال عام 2020، واستعرض عميد المعهد الدكتور الحسن المناخرة خطة العمل والبرامج التي سيتم تنفيذها خلال عام 2021. كما اطلع محافظ جدة على أكاديمية الاعتدال الرقمية.
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