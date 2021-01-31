حصلت محافظة شرورة بمنطقة نجران على شهادة المدينة الصحية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، بعد اجتيازها 80 معيارا صحيا حول صحة المجتمع.

وتسلم أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز، من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اعتماد محافظة شرورة مدينة صحية، وكان فريق منظمة الصحة العالمية زار شرورة في سبتمبر 2019.

وأصدر أمير نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز تعليماته بإلزام الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالتحقق من استخدام المراجعين لتطبيق «توكلنا» عن مراجعة المنشآت، ودشن مشروعات الـ100 يوم الصحية بحضور وزير الصحة، والتي تتجاوز تكلفتها الإجمالية 60 مليون ريال.