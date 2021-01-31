12 مليونا للتطوع في الطائف

كشفت الشؤون الصحية بالطائف، أن القيمة الاقتصادية لأعمال التطوع وصلت إلى نحو 12 مليون ريال خلال 2020، حيث تم تنفيذ 80 فرصة تطوعية في مجالات متنوعة ساهمت في خدمة القطاع الصحي والمرضى والمجتمع.

ولفت المتحدث الرسمي لصحة الطائف سراج الحميدان، أن عدد المشاركين فعليا في تنفيذ الفرص التطوعية بلغ 2930 متطوعا ومتطوعة، والذين قاموا بجهود ضخمة في سبيل خدمة الجانب الصحي، وازداد الأداء أثناء التعامل مع جائحة «كورونا»، وعملوا في المستشفيات وفقا للتخصص والحاجة.