نصف مليون متدرب بوفادة أبحاث الحج

يعتزم معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى إنشاء منصة تدريب إلكترونية لتقديم حزمة من الدورات التدريبية المتنوعة عن بُعد، تستهدف العاملين في مجال خدمة ضيوف الرحمن؛ وذلك من أجل تطوير مهاراتهم في مجالات عامة وأخرى تخصصية ذات علاقة بمنظومة الحج والعمرة.

45 جهة

أكد عميد معهد خادم الحرمين لأبحاث الحج والعمرة الدكتور باسم قاضي لـ«دوت الخليج» أن أبرز مخرجات منصة وفادة المتوقعة إتاحة أكثر من 30 دورة تدريبية إلكترونية يستفيد منها أكثر من 500 ألف متدرب من العاملين في مجال خدمة ضيوف الرحمن من مدنيين وعسكريين من الجنسين، يمثلون 45 جهة حكومية وخاصة والقطاع الثالث خلال الثلاث سنوات الأولى من إطلاق المنصة، وتطوير مهارات العاملين في مواسم الحج والعمرة وزيادة مستوى رضا الحجاج والمعتمرين.

مجالات تخصصية

أشار قاضي إلى أن مجالات التدريب تتلخص في المجالات العامة والموجهة لجميع العاملين في مجال خدمة ضيوف الرحمن من مدنيين وعسكريين، وتشمل استقبال ضيوف الرحمن، وحسن التعامل معهم، والإجابة على استفساراتهم، ومساعدتهم وإرشادهم لوجهاتهم بطريقة صحيحة، إضافة إلى مجالات التدريب التخصصية والمتمثلة بمجالات تدريب مخصصة لفئات محددة من العاملين في مجال خدمة ضيوف الرحمن.

منصة وفادة

تحقيق أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن

إثراء الجانب المعرفي والسلوكي

الاستدامة المالية الذاتية للمنصة

سهولة الوصول إلى المستهدفين

خدمة إصدار الشهادات إلكترونيا