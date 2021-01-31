استردت لجنة مراقبة الأراضي الحكومية و إزالة التعديات، بمحافظة المزاحمية التابعة لمنطقة الرياض، والجهات الأمنية أراضيَ حكومية، وأزالت تعديات خلال الأسبوعين الماضيين بوادي جمل جنوب المحافظة، قدرت مساحتها بأكثر من 9 ملايين متر مربع، واستغل المخالفون معظم الأراضي لأعمال التعدين بطريقة غير نظامية.
وأكدت مصادر لـ«دوت الخليج» بأنه سوف تطبق الأنظمة والتعليمات بحزم على المعتدين، واتخاذ إجراءات عقابية رادعة بحقهم.
يأتي ذلك إنفاذا لتوجيهات أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، وبمتابعة من محافظ المزاحمية خالد العجمي، ومندوب المحافظة رئيس اللجنة محمد الطلق وأعضاء اللجنة.
كانت هذه تفاصيل خبر إزالة 9 ملايين م2 تعديات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.