إزالة 9 ملايين م2 تعديات

استردت لجنة مراقبة الأراضي الحكومية و إزالة التعديات، بمحافظة المزاحمية التابعة لمنطقة الرياض، والجهات الأمنية أراضيَ حكومية، وأزالت تعديات خلال الأسبوعين الماضيين بوادي جمل جنوب المحافظة، قدرت مساحتها بأكثر من 9 ملايين متر مربع، واستغل المخالفون معظم الأراضي لأعمال التعدين بطريقة غير نظامية.

وأكدت مصادر لـ«دوت الخليج» بأنه سوف تطبق الأنظمة والتعليمات بحزم على المعتدين، واتخاذ إجراءات عقابية رادعة بحقهم.

يأتي ذلك إنفاذا لتوجيهات أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، وبمتابعة من محافظ المزاحمية خالد العجمي، ومندوب المحافظة رئيس اللجنة محمد الطلق وأعضاء اللجنة.