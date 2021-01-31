33 وفاة في حوادث كهربائية

كشف تقرير صادر من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أن إجمالي حــوادث السلامة المتعلقة بنشــاط خدمات الكهربــاء بلغت نحو 87 حادثًا، نتج عنها 33 وفاة، استحوذ منها القطاع الجنوبي على 42.4% من إجمالي الوفيات، بينما استحوذ القطاع الأوسط على النسبة الأعلى من الإصابات بنسبة 36 %، وذلك خلال الثلاث السنوات الماضية، فيما جاءت النسبة الأعلى من الوفيات لعمالة المقاولين بنسبة 81.8 %.

الحوادث المسجلة

بحسب التقرير، بلغت عدد الوفيات في القطاع الجنوبي 14 وفاة و11 إصابة نتجت عن 19 حادثًا، وسجل القطاع الغربي 26 حادث نتج منها 12 وفاة و 14 إصابة، وسجل القطاع الاوسط 26 حادثا نتج عنها 5 وفيات و23 إصابة، والقطاع الشرقي 16 حادثًا نتجت عنها وفاتان و16 إصابة، ووفقًا للتقرير نشــاط التوزيع ســجل النســبة الأعلى مــن الحوادث المسجلة بـ 42 حادثًا بنسبة 48.3 % نتج عنها 41 إصابة و 18 حالة وفاة، تلاه نشاط النقل بـ 27 حادثًا بنسبة 31 % نتج عنها 9 إصابات و 10 وفيات.

عمال ومقاولون

أشار التقرير، إلى أن 27 وفاة و 46 إصابة لعمال المقاولين، بينما سجل موظفي الشركة حالة وفاة واحدة و 17 إصابة، وجاءت 5 وفيات وإصابة واحدة لطرف ثالث.

عمالة المقاول

73 إصابة ووفاة

46 إصابة

27 وفاة

موظفو الشركة

18 إصابة ووفاة

17 إصابة

1 وفاة

طرف ثالث

6 إصابات ووفاة

1 إصابة

5 وفيات

النقل

27 حادثًا

19 إصابة ووفاة

التوزيع

42 حادثًا

59 إصابة ووفاة

التوليد

7 حوادث

7 إصابات ووفاة

الهندسة والمشاريع

7 حوادث

7 إصابات ووفاة

الخدمات العامة

4 حوادث

5 إصابات ووفاة

القطاع الجنوبي

19 حادثًا

11 إصابة

14 وفاة

القطاع الأوسط

26 حادثًا

23 إصابة

5 وفيات

القطاع الشرقي

16 حادثًا

16 إصابة

2 وفاة

القطاع الغربي

26 حادثًا

14 إصابة

12 وفاة

الحوادث والإصابات و الوفيات

87 حادثا

64 إصابة

33 وفاة