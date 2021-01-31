أدخنة المزارع

تقدم العمالة الوافدة في نجران على إشعال النيران للتخلص من مخلفات المزارع، مما يؤدي إلى تصاعد أدخنة كثيفة تؤثر على مرضى الربو والحساسية، فضلا عن انتقال النيران إلى المزارع المجاورة (تصوير: أحمد بالحارث)



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