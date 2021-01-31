أسبوع للإرشاد التعليمي

دشن مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم العطوي فعاليات «أسبوع الإرشاد التعليمي والمهني» بمدارس التعليم العام الحكومية والأهلية بالمحافظة (بنين - بنات)، والتي ينظمها قسم التوجيه والإرشاد بتعليم المحافظة على مدى أسبوع.



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