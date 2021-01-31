السعودية اليوم / ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المتحور في الأردن إلى 350 حالةً



عمّان 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واس

سجلت الأردن ارتفاعاً في عدد الحالات المصابة بالسلالة الجديدة المتحورة بفيروس

وأشار وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات إلى أن السلالة المتحورة تنتشر بشكل أسرع في الأردن، داعياً للالتزام بوسائل الوقاية في ظل مؤشرات مقلقة خاصة مؤشر إيجابية الفحوصات للفيروس خلال اليومين الماضيين.

وأوضح أن نسبة الإيجابية في الفحوصات تزداد في العاصمة بالتزامن مع الانفتاح في القطاعات الاقتصادية.

// انتهى //

22:33ت م

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عمّان 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واسسجلت الأردن ارتفاعاً في عدد الحالات المصابة بالسلالة الجديدة المتحورة بفيروس كورونا إلى 350 إصابةً.وأشار وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات إلى أن السلالة المتحورة تنتشر بشكل أسرع في الأردن، داعياً للالتزام بوسائل الوقاية في ظل مؤشرات مقلقة خاصة مؤشر إيجابية الفحوصات للفيروس خلال اليومين الماضيين.وأوضح أن نسبة الإيجابية في الفحوصات تزداد في العاصمة بالتزامن مع الانفتاح في القطاعات الاقتصادية.// انتهى //22:33ت م0176

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