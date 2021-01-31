السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 141,559 إصابة جديدة بكورونا



واشنطن 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 141,559 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى بلوغ إجمالي الإصابات بالفيروس 25,921,703 إصابات، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 438,035 حالةً.

// انتهى //

22:21ت م

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واشنطن 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية 141,559 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 2,884 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى بلوغ إجمالي الإصابات بالفيروس 25,921,703 إصابات، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 438,035 حالةً.// انتهى //22:21ت م0174

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