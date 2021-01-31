

أديس أبابا 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واس

أوضح المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن حالات الإصابة بفيروس

وأشار المركز في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا في دول أفريقيا بلغ 90454 وفاة.

// انتهى //

21:49ت م

0167



أديس أبابا 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واسأوضح المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في دول القارة الأفريقية بلغت 3,551,956 حالةً.وأشار المركز في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا في دول أفريقيا بلغ 90454 وفاة.// انتهى //21:49ت م0167

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إصابات كورونا في الدول الأفريقية تبلغ 3,551,956 حالةً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.