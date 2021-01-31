الصمعاني يبحث مع اللواء الدويش تعزيز العمل بين العدل والسجون

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

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التقى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بمكتبه اليوم، مدير عام السجون المكلف اللواء ماجد بن بندر الدويش والوفد المرافق له.

شراكة مميزة بين العدل والسجون:

وأشاد وزير العدل بالشراكة المميزة بين وزارة العدل والمديرية العامة للسجون، التي أسهمت في سرعة إنجاز قضايا السجناء وتعاملاتهم، بالجودة والدقة المطلوبة، لاسيما خدمة المحاكمات عن بعد، التي جرى التوسع فيها لتشمل غالبية السجون والمحاكم؛ بما يحقق أعلى الضمانات والغايات المرجوة من هذه الخدمة.

تكامل رقمي:

وقال مدير عام السجون المكلف من جهته: إن التكامل الرقمي بين وزارة العدل والمديرية العامة للسجون؛ أثمر تحولًا رقميًّا في الخدمات المشتركة أسهم في رفع جودة الخدمات وزيادة نسبة رضا المستفيدين.

وتناول اللقاء تعزيز مجالات العمل بين الجانبين، ووجه وزير العدل وليد الصمعاني، بتشكيل فريق عمل مشترك يتولى تعزيز التكامل بين المديرية العامة للسجون والوزارة بما يرفع من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز.

