رئيس سابك: برامج لقاحات كورونا ترفع الإيرادات بين 2 و5%

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

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كشف الرئيس التنفيذي لشركة سابك، يوسف البنيان، أن استحواذ شركة أرامكو السعودية على حصة 70% في “سابك” سينتج عنه استفادة مالية تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، وستبلغ حصة سابك منها ما بين 1.5 و1.8 مليار دولار.

ارتفاع مبيعات وأرباح سابك:

ومن جهة أخرى، توقع البنيان ارتفاع مبيعات وأرباح سابك هذا العام، مشيرًا إلى أن برامج لقاحات كورونا التي تعتمدها الدول ستسهم بارتفاع الإيرادات بنسبة تتراوح بين 2 و5%، بحسب “العربية”.

حققت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” أرباحًا فصلية في الربع الرابع من 2020، بلغت 2.22 مليار ريال، مقابل خسائر 0.89 مليار ريال، في الربع الرابع من 2019، ومقابل أرباح 1.09 مليار ريال، في الربع السابق بنمو 103.6%.

وقالت سابك: إنها حققت أرباحًا تشغيلية في الربع الرابع 3.69 مليار ريال، مقابل خسائر تشغيلية 1.44 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

40 مليونًا أرباح:

وبلغت قيمة الأرباح خلال 2020، نحو 40 مليون ريال، مقابل 5.2 مليار ريال، في 2019، بنسبة تراجع 99.3%.

وذكرت الشركة أن سبب تحقيق صافي ربح خلال الربع الحالي يعود إلى الزيادة في الكميات المباعة وانخفاض في متوسط تكلفة المبيعات، بالإضافة إلى عكس مخصص انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية، الصافي- بمبلغ 0.3 مليار ريال، بلغت حصة سابك منها 0.3 مليار ريال.

