18,563 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

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وأوضحت إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية، أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع (4852) مخالفة.وشددت الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.
توزيع المخالفات على المناطق
الرياض 4852
مكة المكرمة 2636
القصيم 2557
الشرقية 2348
المدينة المنورة 1829
الجوف 1310
الباحة 1160
تبوك 626
عسير 367
الحدود الشمالية 348
حائل 333
جازان 141
نجران 56
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