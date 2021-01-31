18,563 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت إحصائية مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد خلال الفترة من 11 / 6 / 1442هـ حتى 17 / 6 / 1442هـ، 18,563مخالفة. وأوضحت إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية، أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع (4852) مخالفة. وشددت الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن. وشددت الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن. توزيع المخالفات على المناطق الرياض 4852 مكة المكرمة 2636 القصيم 2557 الشرقية 2348 المدينة المنورة 1829 الجوف 1310 الباحة 1160 تبوك 626 عسير 367 الحدود الشمالية 348 حائل 333 جازان 141 نجران 56

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