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18,563 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

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- بواسطة أيمن الوشواش - بلغت إحصائية مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خلال الفترة من 11 / 6 / 1442هـ حتى 17 / 6 / 1442هـ، 18,563مخالفة.

وأوضحت إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية، أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع (4852) مخالفة.

وشددت الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

توزيع المخالفات على المناطق

الرياض 4852

مكة المكرمة 2636

القصيم 2557

الشرقية 2348

المدينة المنورة 1829

الجوف 1310

الباحة 1160

تبوك 626

عسير 367

الحدود الشمالية 348

حائل 333

جازان 141

نجران 56

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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