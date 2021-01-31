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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صدرت موافقة مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي على تأسيس مجلس تنسيقي لمراكز البحوث الاجتماعية، أحد مبادرات المركز التي تحقق أهدافه الاستراتيجية في التواصل والتنسيق مع المراكز البحثية في المجال الاجتماعي والتنموي.

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