8 مواقع لوحدات أحوال مكة المتنقلة

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وبدأت الوحدة المتنقلة أمس بتقديم خدماتها للنساء في محافظة الليث لمدة أسبوعين، وفي محافظة ثول لمدة أسبوع، فيما تقدم خدماتها للرجال في محافظة ميسان ومحافظة الكامل ومركز قيا وفرع وزارة الخارجية بالمنطقة لمدة يومين لكل موقع.ويوم الثلاثاء تقدم الوحدة المتنقلة خدماتها للرجال في مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز لمدة يومين، بينما تقدم خدماتها في محافظة أضم لمدة يوم واحد.
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