تخصصي الملك فيصل بالمدينة يبدأ استقبال المرضى

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وأوضح مدير المستشفى الدكتور نزار خليفة، أن العيادات الخارجية والافتراضية بالمستشفى بدأت تقديم خدماتها لأهالي وزوار المنطقة في مجال الرعاية الطبية التخصصية، شملت تخصصات أمراض الأورام للكبار، أمراض الأورام للأطفال، وطب العيون، إضافة إلى أقسام الصيدلية الخارجية، والأشعة، والمختبر.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمدينة المنورة أمس استقبال المرضى، وتقديم خدماته الطبية والعلاجية للمستفيدين، وذلك في إطار المرحلة التشغيلية الثانية للمستشفى.وأوضح مدير المستشفى الدكتور نزار خليفة، أن العيادات الخارجية والافتراضية بالمستشفى بدأت تقديم خدماتها لأهالي وزوار المنطقة في مجال الرعاية الطبية التخصصية، شملت تخصصات أمراض الأورام للكبار، أمراض الأورام للأطفال، وطب العيون، إضافة إلى أقسام الصيدلية الخارجية، والأشعة، والمختبر.

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