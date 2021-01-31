شكرا لقرائتكم خبر المخطط الشامل لمكة والمشاعر المقدسة يرتكز على 6 توجهات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستند المخطط الشامل لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والذي جرى اعتماده في 2011 على تحقيق 6 توجهات رئيسة شاملة جميع محاور الخدمات، ويمكن العمل عليها كمشروعات تفصيلية بينها، منها زيادة الطاقة الاستيعابية للمشاعر المقدسة على مراحل وفي حدود 7 ملايين حاج، وذلك باستغلال ما يمكن من سفاح الجبال، بمستويات متعددة دون الإضرار بالبيئة، وتنفيذ نفق للخدمة والطوارئ تحت الأرض يغطي جميع المشاعر المقدسة، ويربطها بجميع الدوائر الحكومية خارج المشاعر المقدسة.

في المقابل أعلنت الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة قبل أشهر أنها ستستفيد من هذا المخطط، مع العمل على تحديثه بما يتناسب مع المتغيرات العصرية.

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬سعت‭ ‬خطة‭ ‬التطوير‭ ‬المنبثقة‭ ‬من‭ ‬مخطط‭ ‬مكة‭ ‬المكرمة‭ ‬الشامل‭ ‬نحو‭ ‬جعل‭ ‬مدينة‭ ‬المشاعر‭ ‬المقدسة‭ ‬الذكية‭ ‬تخدم‭ ‬7‭ ‬ملايين‭ ‬حاج‭ ‬و12‭ ‬مليون‭ ‬معتمر‭ ‬طوال‭ ‬العام‭ ‬يسكنون‭ ‬في‭ ‬مبان‭ ‬شريطية‭ ‬أفقية‭ ‬متعددة‭ ‬المستويات‭ ‬‮‬Ripon» Buildings‮‬،‭ ‬ « ويتحرك‭ ‬سكانها‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬500‭ ‬م،‭ ‬بمناخ‭ ‬بيئي‭ ‬نظيف‭ ‬بعيد‭ ‬عن‭ ‬حركة‭ ‬المركبات،‭ ‬كما‭ ‬راعت‭ ‬الخطة‭ ‬معايير‭ ‬بيئية‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬في‭ ‬المباني‭ ‬السكنية‭ ‬أعلى‭ ‬الجبال‭ ‬التاريخية (‬ثبير‭ ‬في‭ ‬منى‭ ‬والأحدب‭ ‬في‭ ‬مزدلفة) ‬بأنظمة‭ ‬بناء‭ ‬مبتكرة‭ ‬تحافظ‭ ‬على‭ ‬الجبال‭ ‬من‭ ‬القطع‭ ‬الجائر،‭ ‬مع‭ ‬تشجيرها‭ ‬وتخطيط‭ ‬مسارات‭ ‬حركة‭ ‬المشاة‭ ‬فيها‭ ‬بمثابة كورنيشات‭ ‬جبلية‬ترفيهية‭ ‬سياحية‭ ‬طوال‭ ‬العام‭.‬

فيما يقدم محور الخدمات المركزي متعدد المستويات بنية تحتية ذكية لمدينة المشاعر المقدسة لفصل حركة المركبات ونقل البضائع والمسارات الذكية للنفايات، إضافة إلى حافلات نقل ترددية تعمل بالطاقة الكهربائية، مع جعل المستوى الأرضي والميزانين من المحور لحركة المشاة وذوي الاحتياجات الخاصة.

التوجهات العامة لخطة تطوير المشاعر المقدسة:

1 - زيادة الطاقة الاستيعابية للمشاعر المقدسة على مراحل وفي حدود 7 ملايين حاج.

2 - تقديم خدمة الحركة والنقل بأنماط النقل المتعددة (الحافلات المفصلية، القطارات، المشاة، النقل المعلق) بما يضمن انسيابية الحركة.

3 - تنفيذ نفق للخدمة والطوارئ تحت الأرض يغطي جميع المشاعر المقدسة، ويربطها بجميع الدوائر الحكومية وشبكة طرق مكة المكرمة.

4 - تطوير مشعر مزدلفة واعتباره محطة نقل وانتظار لاستيعاب ما لا يقل عن 40 % من أعداد الحجاج بكفاءة عالية وبأمن وسلامة.

5 - توفير مواقع الخدمات والمرافق المقدمة من القطاع الحكومي والأهلي في كل مستويات الإسكان بحجم كاف يضمن تقديم خدمة ذات جودة للحجاج.

6 - استخدام التقنية المعلوماتية الرقمية بما يضمن التحكم في انسيابية حركة الحجاج وإدارة وتشغيل الإسكان والخدمات في المشاعر المقدسة بمفهوم المدن الذكية.

خطة تطوير المشاعر المقدسة تضمنت

أغلب توجهات مدينة THE LINE الحضرية الرائدة ومنها:

نظام البناء الشريطي «Ripon Buildings»

فصل كامل لحركة المشاة عن المركبات

نظام الاستدامة في المدن الذكية بيئيا وتقنيا