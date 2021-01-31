شكرا لقرائتكم خبر 3 أفكار تحصد جوائز ماراثون الثقافة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الثقافة أمس، أسماء الأفكار الثلاثة الفائزة في ماراثون «الأفكار الثقافية» - الآيدياثون -، التي نظمتها الوزارة افتراضيا على مدى شهر كامل من 29 ديسمبر 2020 إلى 26 يناير 2021، بدعم من برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

وشارك فيه مبدعون ورواد أعمال وشركات متخصصة في الفعاليات والمهرجانات الثقافية، وقدموا أفكارا مبتكرة لفعاليات تخدم 11 قطاعا ثقافيا هي: المتاحف، الأفلام، التراث، الأزياء، المكتبات، الأدب والنشر، فنون الطهي، الفنون البصرية، فنون العمارة والتصميم، المسرح والفنون الأدائية، والموسيقى.

وحظي الماراثون الأول من نوعه في المملكة بإقبال واسع من المهتمين، حيث وصل عدد المشاركين إلى 1129 مشاركا، بينهم 842 مشاركا في مجال الأفكار الإبداعية، و286 من أصحاب الخبرة، ومرت أفكارهم بمراحل تطويرية، تخللها عدد من ورش العمل التي حفزت مهارات البحث والاستكشاف، تلاها تحديد الأولويات والتصميم الأولي للفكرة، وضبط الأفكار بالخطط المالية والتسويقية، واختتمت باكتساب المهارات المعرفية، والتعرف على الطرق المثلى لعرض الفكرة.

وشهد الماراثون الذي أقيم بشراكة مالية مع البنك الأهلي التجاري، مشاركة 15 مرشدا متخصصا قدموا الدعم للمشاركين خلال مرحلة تطوير الأفكار، بـ167 جلسة إرشادية، وأجابوا عن 90 سؤالا. ليختتم الماراثون رحلته مع 68 مشاركا ضمن 20 فريقا.

وتهدف الوزارة من تنظيم ماراثون الأفكار الثقافية إلى إتاحة الفرصة أمام المختصين في الفعاليات والمهرجانات الثقافية، للمشاركة بأفكارهم ودعمها ومساعدتهم على تطويرها، إضافة إلى إيجاد مجال حيوي لتوليد الأفكار الإبداعية.

أفكار حققت مراكز الجائزة:

«مهرجان هوية الأرض»

جائزتها 150 ألف ريال

«فعالية فخر»

جائزتها 100 ألف ريال

«مهرجان حس السعودية»

جائزتها 50 ألف ريال