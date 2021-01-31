شكرا لقرائتكم خبر القيادة تهنئ رئيس قيرغيزيا بفوزه في الانتخابات الرئاسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس الجمهورية القيرغيزية صادر جباروف، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقال الملك في برقيته «يسرنا بمناسبة فوز فخامتكم في الانتخابات الرئاسية للجمهورية القيزغيزية، أن نبعث لكم أصدق التهاني وأطيب التمنيات، مؤكدين لفخامتكم حرصنا على كل ما من شأنه دعم وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يحقق النماء والازدهار لبلدينا الشقيقين، راجين لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب الجمهورية القيرغيزية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار».

كما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، رئيس الجمهورية القيرغيزية، بمناسبة انتخابه لرئاسة الجمهورية.

وقال ولي العهد «يسعدني بمناسبة انتخاب فخامتكم لرئاسة الجمهورية القيرغيزية الشقيقة، أن أعرب لكم عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعبكم وبلدكم الشقيق المزيد من التقدم والرقي».