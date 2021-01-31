السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان يوجِّه بمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وتفعيل تطبيق"توكلنا"



جيزان 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واس

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، ، بمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ضد

وأكد سموه حرصه ومتابعة سمو نائبه لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، و"البروتوكولات" الصحية بالتنسيق مع مركز القيادة والتحكم بالمنطقة إنفاذاً لتوجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله - .

وشدد سموه على ضرورة التزام منسوبي الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها وجميع الجهات الحكومية بالمنطقة، بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية خلال الحضور إلى مقار العمل والتقيد التام بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وعدم المصافحة وتعقيم اليدين، حفاظاً على سلامة الجميع.

كما وجّه سمو أمير منطقة جازان بضرورة تفعيل تطبيق "توكلنا"، والتقيد بالتعليمات الصحية في الأماكن العامة والمقرات الحكومية والمجمعات التجارية والأسواق والمطاعم والمقاهي ، للحد من دخول المصابين والمخالطين إلى المنشآت، وتطبيق الأنظمة على كل مخالف، والرفع بشكل مستمر ودوري عن الجهود التي تتم لتطبيق الإجراءات، سائلاً المولى -عز وجل- أن يديم الصحة والعافية على الجميع و أن يحفظ البلاد من كل سوء ومكروه.

//انتهى//

21:22ت م

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جيزان 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واسوجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، ، بمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وأكد سموه حرصه ومتابعة سمو نائبه لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، و"البروتوكولات" الصحية بالتنسيق مع مركز القيادة والتحكم بالمنطقة إنفاذاً لتوجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله - .وشدد سموه على ضرورة التزام منسوبي الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها وجميع الجهات الحكومية بالمنطقة، بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية خلال الحضور إلى مقار العمل والتقيد التام بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وعدم المصافحة وتعقيم اليدين، حفاظاً على سلامة الجميع.كما وجّه سمو أمير منطقة جازان بضرورة تفعيل تطبيق "توكلنا"، والتقيد بالتعليمات الصحية في الأماكن العامة والمقرات الحكومية والمجمعات التجارية والأسواق والمطاعم والمقاهي ، للحد من دخول المصابين والمخالطين إلى المنشآت، وتطبيق الأنظمة على كل مخالف، والرفع بشكل مستمر ودوري عن الجهود التي تتم لتطبيق الإجراءات، سائلاً المولى -عز وجل- أن يديم الصحة والعافية على الجميع و أن يحفظ البلاد من كل سوء ومكروه.//انتهى//21:22ت م0161

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان يوجِّه بمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وتفعيل تطبيق"توكلنا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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