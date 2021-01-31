السعودية اليوم / مسؤولة أممية تحث على القضاء على المعايير المزدوجة والتمييز ضد المصابين بالجذام



الأمم المتحدة 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واس

حثت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد الأشخاص المصابين بالجذام وأفراد أسرهم أليس كروز، على القضاء على التمييز وازدواجية المعايير لأولئك الذي تخلفوا عن الركب، ووضعهم في قلب جهود التعافي من فيروس

وأوضحت كروز في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لمرض الجذام، أن الاستجابة لجائحة كوفيد-19 خذلت المصابين بالجذام والمتأثرين "بالمعايير المزدوجة".

وأشارت إلى أن العالم شهد الآثار السلبية الهائلة لكوفيد-19 والأزمة التي ولدتها الجائحة من الحرمان من الحق في الحياة الأسرية والتعليم والسكن والتوظيف إلى العنف المنزلي والجنسي، مفيدةً أنه تم فصل الأطفال عن الأهالي، بلا تعويضات أو لقاح ضد كوفيد-19.

// انتهى //

21:13ت م

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الأمم المتحدة 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واسحثت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد الأشخاص المصابين بالجذام وأفراد أسرهم أليس كروز، على القضاء على التمييز وازدواجية المعايير لأولئك الذي تخلفوا عن الركب، ووضعهم في قلب جهود التعافي من فيروس كورونا ، داعيةً إلى التعلم من تاريخ النضال ضد مرض الجذام في محاربة أي وباء أو جائحة.وأوضحت كروز في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لمرض الجذام، أن الاستجابة لجائحة كوفيد-19 خذلت المصابين بالجذام والمتأثرين "بالمعايير المزدوجة".وأشارت إلى أن العالم شهد الآثار السلبية الهائلة لكوفيد-19 والأزمة التي ولدتها الجائحة من الحرمان من الحق في الحياة الأسرية والتعليم والسكن والتوظيف إلى العنف المنزلي والجنسي، مفيدةً أنه تم فصل الأطفال عن الأهالي، بلا تعويضات أو لقاح ضد كوفيد-19.// انتهى //21:13ت م0159

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