السعودية اليوم / الجزائر تعلن عن مشاورات مع موسكو لإنتاج اللقاح



الجزائر 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واس

أعلنت الجزائر اليوم، الشروع في مشاورات مع روسيا لبحث فرص إنتاج اللقاح الروسي المضاد لفيروس

وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد أن هذا الاتفاق جرى خلال لقاء جمعه مع السفير الروسي لدى الجزائر إيغور بيلياف.

وأضاف المصدر أن الطرفين اتفقا على البدء في اتصالات بين المصالح المختصة لإقامة تعاون ثنائي في مجال تصنيع اللقاح "سبوتنيك V " في الجزائر.

يشار إلى أن الجزائر أطلقت أمس حملة التطعيم ضد الفيروس بعد استلامها شحنة أولية من اللقاح الروسي مقدرة بـ500 ألف جرعة.

// انتهى //

21:10ت م

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الجزائر 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واسأعلنت الجزائر اليوم، الشروع في مشاورات مع روسيا لبحث فرص إنتاج اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد.وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد أن هذا الاتفاق جرى خلال لقاء جمعه مع السفير الروسي لدى الجزائر إيغور بيلياف.وأضاف المصدر أن الطرفين اتفقا على البدء في اتصالات بين المصالح المختصة لإقامة تعاون ثنائي في مجال تصنيع اللقاح "سبوتنيك V " في الجزائر.يشار إلى أن الجزائر أطلقت أمس حملة التطعيم ضد الفيروس بعد استلامها شحنة أولية من اللقاح الروسي مقدرة بـ500 ألف جرعة.// انتهى //21:10ت م0158

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