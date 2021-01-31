السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 11252 إصابة جديدة بفيروس كورونا



روما 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واس

سجلت إيطاليا 11252 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت الصحة الإيطالية في بيان لها إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس ليبلغ 2553032 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 88516 حالةً.

// انتهى //

21:02ت م

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روما 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واسسجلت إيطاليا 11252 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 237 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت الصحة الإيطالية في بيان لها إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس ليبلغ 2553032 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 88516 حالةً.// انتهى //21:02ت م0157

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