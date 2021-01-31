السعودية اليوم / الرئيس الأمريكي يدعو الكونغرس إلى تمرير خطة الإنقاذ للعاطلين بسبب كورونا



واشنطن 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واس

دعا الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، الكونجرس إلى تمرير خطة الإنقاذ التي تقدمت بها إدارته على الفور وإنهاء مهمة الحصول على 2000 دولار كإغاثة مباشرة لمن هم في أمس الحاجة إليها من العاطلين بسبب جائحة

وشدد الرئيس بايدن من خلال حسابه الشخصي عبر منصة تويتر، أن الخطة ستعمل على تمديد التأمين ضد البطالة، مما يضمن للناس إمكانية الاعتماد على استمرار وجود الشيكات في وسط هذه الأزمة.

كما أكد البيت الأبيض اليوم، أن الرئيس بايدن ملتزم بضمان حصول الأمريكيين الكادحين على الراحة التي يحتاجونها.

// انتهى //

20:41ت م

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واشنطن 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واسدعا الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، الكونجرس إلى تمرير خطة الإنقاذ التي تقدمت بها إدارته على الفور وإنهاء مهمة الحصول على 2000 دولار كإغاثة مباشرة لمن هم في أمس الحاجة إليها من العاطلين بسبب جائحة كورونا وشدد الرئيس بايدن من خلال حسابه الشخصي عبر منصة تويتر، أن الخطة ستعمل على تمديد التأمين ضد البطالة، مما يضمن للناس إمكانية الاعتماد على استمرار وجود الشيكات في وسط هذه الأزمة.كما أكد البيت الأبيض اليوم، أن الرئيس بايدن ملتزم بضمان حصول الأمريكيين الكادحين على الراحة التي يحتاجونها.// انتهى //20:41ت م0153

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