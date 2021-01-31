السعودية اليوم / سلطنة عُمان تقرر تمديد إغلاق المنافذ البرية لمدة أسبوع آخر



مسقط 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واس

أعلنت سلطنة عُمان تمديد إغلاق المنافذ البرية لأسبوع آخر بدءاً من يوم غد الإثنين الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي.

وأوضحت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار

وأشارت إلى أن قرار تمديد الإغلاق سينتهي في الساعة السادسة من مساء الإثنين المقبل الموافق الثامن من فبراير.

// انتهى //

20:40ت م

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مسقط 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واسأعلنت سلطنة عُمان تمديد إغلاق المنافذ البرية لأسبوع آخر بدءاً من يوم غد الإثنين الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي.وأوضحت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في بيان أن قرار التمديد جاء بناءً على توصية الفريق الفني المختص.وأشارت إلى أن قرار تمديد الإغلاق سينتهي في الساعة السادسة من مساء الإثنين المقبل الموافق الثامن من فبراير.// انتهى //20:40ت م0151

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