السعودية اليوم / لبنان تسجل 2139 إصابة جديدة بكورونا



بيروت 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واس

سجّلت لبنان 2139 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 180806، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3082 حالة بعد تسجيل 61 حالة وفاة.

// انتهى //

20:25ت م

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بيروت 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واسسجّلت لبنان 2139 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 301052 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة اللبنانية اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 180806، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3082 حالة بعد تسجيل 61 حالة وفاة.// انتهى //20:25ت م0149

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