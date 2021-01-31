اقتصادي / تجارة الحدود الشمالية تنفذ 285 جولة رقابية بالمنطقة



عرعر 18 جمادى الآخرة1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واس

نفذ فرع وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية 285 جولة رقابية خلال الأسبوع الماضي على المنشآت التجارية، شملت المحال التجارية والأسواق المركزية ومنافذ البيع بمدن ومحافظات المنطقة.

وتهدف الجولات الميدانية التفتيشية للتأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "

ودعا فرع الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على "الإنترنت".

// انتهى //

19:56ت م

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عرعر 18 جمادى الآخرة1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واسنفذ فرع وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية 285 جولة رقابية خلال الأسبوع الماضي على المنشآت التجارية، شملت المحال التجارية والأسواق المركزية ومنافذ البيع بمدن ومحافظات المنطقة.وتهدف الجولات الميدانية التفتيشية للتأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس " كورونا "، والتحقق من توفير وسائل الدفع الإلكترونية لدى البقالات والتموينات ضمن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، والتحقق من التزام منافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك.ودعا فرع الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على "الإنترنت".// انتهى //19:56ت م0147

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