

الجزائر 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واس

أعلن الناطق باسم اللجنة العلمية لرصد وباء فيروس

وأشار فورار في مؤتمر صحفي يومي إلى تسجيل 3 حالات وفاة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2891 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 192 مريضا ليبلغ إجمالي حالات التعافي 73344 حالة .

// انتهى //

19:53ت م

0144



الجزائر 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واسأعلن الناطق باسم اللجنة العلمية لرصد وباء فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار تسجيل 217 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 107399 إصابة.وأشار فورار في مؤتمر صحفي يومي إلى تسجيل 3 حالات وفاة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2891 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 192 مريضا ليبلغ إجمالي حالات التعافي 73344 حالة .// انتهى //19:53ت م0144

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجزائر تسجل 217 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.