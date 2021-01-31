السعودية اليوم / اليونان تسجل أول إصابة بفيروس كورونا الجنوب أفريقي المتحور



اثينا 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واس

أعلنت اليونان اليوم تسجيل أول إصابة جديدة بفيروس

أوضحت الهيئة الوطنية للصحة العامة في اليونان أنها لم تتوفر أي معلومات حتى الآن عن عدد الإصابات بالمتحور الجنوب أفريقي شديد العدوى على غرار المتحور البريطاني.

وسجلت اليونان 156473 إصابة و5779 وفاة بكوفيد-19 منذ بدء تفشي الفيروس نهاية فبراير.

// انتهى //

19:30ت م

0141



اثينا 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واسأعلنت اليونان اليوم تسجيل أول إصابة جديدة بفيروس كورونا الجنوب أفريقي المتحور في مدينة سالونيكي (شمال) .أوضحت الهيئة الوطنية للصحة العامة في اليونان أنها لم تتوفر أي معلومات حتى الآن عن عدد الإصابات بالمتحور الجنوب أفريقي شديد العدوى على غرار المتحور البريطاني.وسجلت اليونان 156473 إصابة و5779 وفاة بكوفيد-19 منذ بدء تفشي الفيروس نهاية فبراير.// انتهى //19:30ت م0141

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