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وفاة الأميرة نوره بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود

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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الأميرة نوره بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأحد 31 يناير 2021

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم "الاحد"، وفاة الأميرة نوره بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود ، وسيصلى عليها غداً "الاثنين". 

 

وقال بيان من الديوان الملكي :

 

"انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / نوره بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها يوم غد الاثنين الموافق 19 / 6 / 1442هـ."

 

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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