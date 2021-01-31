السعودية | الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة نوره بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة نوره بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل دقيقة واحدة - 8:43 مساءً, 31 يناير 2021 م
المناطق - واس
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
// بيان من الديوان الملكي //
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / نوره بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم غد الاثنين الموافق 19 / 6 / 1442هـ.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون .