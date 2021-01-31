السعودية | الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة نوره بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن

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صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

// بيان من الديوان الملكي //

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / نوره بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم غد الاثنين الموافق 19 / 6 / 1442هـ.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون .