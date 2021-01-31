السعودية | وزير الخارجية يستقبل نظيره الأنغولي

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استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بمقر الوزارة في الرياض اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية أنغولا تيتي أنطونيو.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح.