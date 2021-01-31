الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكدت وزارة الصحة أن العيادات عن بعد تحافظ على الخصوصية وتوفر الجهد، كما أنها سهلة الاستخدام.

حماية من العدوى:

وأضافت الصحة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الأحد، أن العيادات عن بعد تحمي كذلك من التعرض للعدوى، مضيفة: “أصبح بإمكانك حضور موعدك من مكانك بدون الحاجة للذهاب إلى المنشآت الصحية.

العيادات عن بعد:

​​​​​​والعيادات الطبية عن بُعد هي منصة تربط المريض بالطبيب عن طريق منصتي (أناة) و(صحتي​)؛ وذلك لتسهيل الوصول للخدمات الصحية، وتمكين المستفيد من الحصول على خدمة متكاملة عن بُعد، على الرغم من البعد الجغرافي، وتقليل معدل زيارات المرضى للمستشفيات للحالات غير الطارئة، والذي سيسهم في الحد من انتشار العدوى، وزيادة معدل رضا المريض من خلال تقليل الجهد والوقت اللازمين للحصول على الاستشارة الطبية.

العيادات المتاحة:

ويمكن الاطلاع على العيادات المتاحة عن طريق الرابط التالي: هنا.



