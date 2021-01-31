الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-31

الديوان الملكي : وفاة الأميرة نوره بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود

متابعات الخليج 365 - واس

أعلن الديوان الملكي وفاة صاحبة السمو الأميرة نوره بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن.

وفاة الأميرة نوره بنت فهد:

وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / نوره بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم غد الاثنين الموافق 19 / 6 / 1442هـ.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون .

