- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الديوان الملكي : وفاة الأميرة نوره بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-31
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / نوره بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم غد الاثنين الموافق 19 / 6 / 1442هـ.
الديوان الملكي : وفاة الأميرة نوره بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود
سيصلى عليها يوم غد الاثنين
متابعات الخليج 365 - واس
أعلن الديوان الملكي وفاة صاحبة السمو الأميرة نوره بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن.
وفاة الأميرة نوره بنت فهد:
وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / نوره بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم غد الاثنين الموافق 19 / 6 / 1442هـ.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون .