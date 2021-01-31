الارشيف / اخبار السعوديه

الديوان الملكي : وفاة الأميرة نوره بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم الديوان الملكي : وفاة الأميرة نوره بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-31

الديوان الملكي : وفاة الأميرة نوره بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود

سيصلى عليها يوم غد الاثنين

متابعات الخليج 365 - واس

أعلن الديوان الملكي وفاة صاحبة السمو الأميرة نوره بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن.

وفاة الأميرة نوره بنت فهد:  

وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / نوره بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم غد الاثنين الموافق 19 / 6 / 1442هـ.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون .

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا