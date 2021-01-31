الإسكان: كافة مخططات الأراضي خاضعة للتطوير

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن كافة المخططات الخاصة بالأراضي خاضعة الفترة الحالية للتطوير.

طرح الأراضي بأقرب مدة:

وقالت عبر حساب العناية بالمستفيدين بموقع تويتر، مساء اليوم الأحد، ردًّا على استفسار مواطن يريد حجز قطعة أرض: نقدم لكم اعتذارنا وحريصون لإعادة طرح المنتج بأقرب مدة ممكنة.

إيقاف منتج دعم التمويل القائم:

وكانت وزارة الإسكان قد أوضحت أن المقصود بإيقاف منتج دعم التمويل القائم هي العقود الموقعة مع الجهات التمويلية في فترة سابقة خارج إطار الوزارة، أما الشراء من السوق أو البناء الذاتي لا زال متاحًا.

وقالت: إنه بالنسبة إلى منتج الشراء من السوق أو البناء الذاتي ومشاريع البيع على الخارطة فهي لا زالت متاحة ومستمرة لجميع مستفيدي برنامج سكني.

