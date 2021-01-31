لجنة شورية تستعرض مشروع نظام التعليم المستمر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرضت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى خلال اجتماعها (عبر الاتصال المرئي)، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى، وحضور أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، وعدد من مسؤولي وزارة التعليم، مشروع نظام التعليم المستمر.

وأكد الموسى أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها مقترح مشروع نظام التعليم المستمر المقدم من عدد من أعضاء المجلس، وفقا للمادة (23) من نظام المجلس، التي تنص على أن لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس، كما شملت المناقشة دراسة اللجنة لرأيها حيال مقترح مشروع النظام والاستماع للمختصين في هذا المجال قبل الرفع به إلى المجلس لمناقشته في إحدى جلساته القادمة.

وبين أن مشروع النظام المقترح يهدف إلى إتاحة فرص التعليم المناسب لجميع أفراد المجتمع، وتوفير الموارد اللازمة لتحقيق ذلك، موضحا أن أهميته تكمن في مواصلة الدور المتقدم الذي تقوم به المملكة في مجال تعليم الكبار ومحو الأمية منذ السبعينات الهجرية، الأمر الذي أدى إلى خفض نسبة الأمية في المجتمع السعودي بشكل كبير وملحوظ، مما جعل المملكة تحصد عددا من الجوائز العالمية التي تعد شاهدا على النجاحات التي تحققت في هذا المجال.

وأوضح رئيس اللجنة أن اللجنة في اجتماعها تناولت أهم المشروعات والمبادرات التي أطلقتها وما تزال منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، لتطوير التعليم المستمر في جميع أنحاء العالم كي يكون التعليم المستمر مدى الحياة خيارا استراتيجيا لجميع المجتمعات التي تنشد الرقي والتقدم، وتصبو إلى تحقيق التنمية المستدامة.