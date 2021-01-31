الرياض الأعلى في أجور موظفي القطاع الحكومي والجبيل بالخاص

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في حين كان أعلى متوسط للأجر الشهري للسعوديين المشتركين في المؤسسة ممن يعملون في القطاع الخاص هو في الجبيل، ينبع، المنطقة الشرقية، الرياض، منطقة مكة المكرمة، جدة على التوالي، بلغ أعلاه في الجبيل بمتوسط أجر شهري 10.414 ريالا شهريا.عدد المشتركين في التأمينات الاجتماعية ومتوسط الأجر الشهري للسعوديين وغيرهم ممن هم على رأس العمل في القطاعين الحكومي والخاص حتى نهاية 2019م.
مكتب منطقة الرياض
الحكومي
سعودي
عدد المشتركين: 176.467
متوسط الأجر الشهري: 13.556 ريالا
غير سعودي
عدد المشتركين 101.053
متوسط الأجر الشهري 6.880 ريالا
الخاص
سعودي
عدد المشتركين 1.603.245
متوسط الأجر الشهري 6.683 ريالا
غير سعودي
عدد المشتركين 7.593.350
متوسط الأجر الشهري 2.316 ريالا
مكتب منطقة القصيم
الحكومي
سعودي
عدد المشتركين 23.888
متوسط الأجر الشهري 8.665 ريالا
غير سعودي
عدد المشتركين 18.456 ريالا
متوسط الأجر الشهري 3.369 ريالا
الخاص
سعودي
عدد المشتركين 180.196
متوسط الأجر الشهري 3.603 ريالات
غير سعودي
عدد المشتركين 1.206.317
متوسط الأجر الشهري بالريال 893 ريالا
مكتب منطقة حائل
الحكومي
سعودي
عدد المشتركين 8548
متوسط الأجر الشهري 7272 ريال
غير سعودي
عدد المشتركين 5243
متوسط الأجر الشهري بالريال 4056 ريالا
الخاص
سعودي
عدد المشتركين 55313
متوسط الأجر الشهري بالريال 3584 ريالا
غير سعودي
عدد المشتركين 344980
متوسط الأجر الشهري بالريال 847 ريالا
مكتب محافظة الخرج
الحكومي
سعودي
عدد المشتركين 19855
متوسط الأجر الشهري بالريال 8003 ريالات
غير سعودي
عدد المشتركين 4260
متوسط الأجر الشهري بالريال 7264 ريالا
الخاص
سعودي
عدد المشتركين 49183
متوسط الأجر الشهري بالريال 3464 ريالا
غير سعودي
عدد المشتركين 283.427
متوسط الأجر الشهري بالريال 801 ريال
مكتب منطقة مكة المكرمة/جدة
الحكومي
سعودي
عدد المشتركين 63.303
متوسط الأجر الشهري 12.380 ريالا
غير سعودي
عدد المشتركين 83.803
متوسط الأجر الشهري 14.735 ريالا
الخاص
سعودي
عدد المشتركين 792.221
متوسط الأجر الشهري 6026 ريال
غير سعودي
عدد المشتركين 3.516.852
متوسط الأجر الشهري بالريال 2819 ريالا
مكتب مكة المكرمة
الحكومي
سعودي
عدد المشتركين 26537
متوسط الأجر الشهري 10175 ريال
غير سعودي
عدد المشتركين 13.127
متوسط الأجر الشهري 5158 ريال
الخاص
سعودي
عدد المشتركين 194.925
متوسط الأجر الشهري 3938 ريال
غير سعودي
عدد المشتركين 842.654
متوسط الأجر الشهري 1154 ريال
مكتب منطقة المدينة المنورة
الحكومي
سعودي
عدد المشتركين 20.948
متوسط الأجر الشهري 9185 ريال
غير سعودي
عدد المشتركين 13.683
متوسط الأجر الشهري 11.352 ريالا
الخاص
سعودي
عدد المشتركين 140.432
متوسط الأجر الشهري 3884 ريال
غير سعودي
عدد المشتركين 594.515
متوسط الأجر الشهري 1.325 ريالا
مكتب منطقة تبوك
الحكومي
سعودي
عدد المشتركين 16950
متوسط الأجر الشهري 9146
غير سعودي
عدد المشتركين 20.268
متوسط الأجر الشهري 4618
الخاص
سعودي
عدد المشتركين 63.854
متوسط الأجر الشهري 3668
غير سعودي
عدد المشتركين 302.257
متوسط الأجر الشهري 1087
مكتب محافظة الطائف
الحكومي
سعودي
عدد المشتركين 16.930
متوسط الأجر الشهري 10.020
غير سعودي
عدد المشتركين 11.497
متوسط الأجر الشهري 1447
الخاص
سعودي
عدد المشتركين 72.341
متوسط الأجر الشهري 3484
غير سعودي
عدد المشتركين 368.474
متوسط الأجر الشهري 1.131
مكتب محافظة ينبع
الحكومي
سعودي
عدد المشتركين 6919
متوسط الأجر الشهري 13.520
غير سعودي
عدد المشتركين 9598
متوسط الأجر الشهري 11.168
الخاص
سعودي
عدد المشتركين 44.357
متوسط الأجر الشهري 8.296
غير سعودي
عدد المشتركين 282.593
متوسط الأجر الشهري 1.635
مكتب المنطقة الشرقية
الحكومي
سعودي
عدد المشتركين 37.953
متوسط الأجر الشهري 11.553
غير سعودي
عدد المشتركين 23.236
متوسط الأجر الشهري 10.027
الخاص
سعودي
عدد المشتركين 744.272
متوسط الأجر الشهري 8.020
غير سعودي
عدد المشتركين 4.373.811
متوسط الأجر الشهري 2.952
مكتب محافظة الأحساء
الحكومي
سعودي
عدد المشتركين 12.618
متوسط الأجر الشهري 10.718
غير سعودي
عدد المشتركين 16096
متوسط الأجر الشهري 6.370
الخاص
سعودي
عدد المشتركين 94571
متوسط الأجر الشهري 3993
غير سعودي
عدد المشتركين 560.355
متوسط الأجر الشهري 1.470
مكتب منطقة الجوف
الحكومي
سعودي
عدد المشتركين 7074
متوسط الأجر الشهري 8.156
غير سعودي
عدد المشتركين 1448
متوسط الأجر الشهري 6.240
الخاص
سعودي
عدد المشتركين 31.691
متوسط الأجر الشهري 3.495
غير سعودي
عدد المشتركين 162.468
متوسط الأجر الشهري 775
مكتب محافظة الجبيل
الحكومي
سعودي
عدد المشتركين 8.205
متوسط الأجر الشهري 12.754
غير سعودي
عدد المشتركين 19.920
متوسط الأجر الشهري 6.850
الخاص
سعودي
عدد المشتركين 99.671
متوسط الأجر الشهري 10.414
غير سعودي
عدد المشتركين 739.115
متوسط الأجر الشهري 2.584
مكتب محافظة حفر الباطن
الحكومي
سعودي
عدد المشتركين 5.476
متوسط الأجر الشهري 9.398
غير سعودي
عدد المشتركين 834
متوسط الأجر الشهري 2.064
الخاص
سعودي
عدد المشتركين 41.488
متوسط الأجر الشهري 3.194
غير سعودي
عدد المشتركين 318.836
متوسط الأجر الشهري 704
مكتب منطقة الحدود الشمالية
الحكومي
سعودي
عدد المشتركين 4.444
متوسط الأجر الشهري 7.848
غير سعودي
عدد المشتركين 1.068
متوسط الأجر الشهري 1.765
الخاص
سعودي
عدد المشتركين 20.604
متوسط الأجر الشهري 4.381
غير سعودي
عدد المشتركين 101.880
متوسط الأجر الشهري 896
مكتب منطقة عسير
الحكومي
سعودي
عدد المشتركين 26.677
متوسط الأجر الشهري 9.633
غير سعودي
عدد المشتركين20.492
متوسط الأجر الشهري 2.236
الخاص
سعودي
عدد المشتركين 134.104
متوسط الأجر الشهري 4.399
غير سعودي
عدد المشتركين 733.369
متوسط الأجر الشهري 1.158
مكتب منطقة جازان
الحكومي
سعودي
عدد المشتركين 15.534
متوسط الأجر الشهري 6.884
غير سعودي
عدد المشتركين 3.397
متوسط الأجر الشهري 1.741
الخاص
سعودي
عدد المشتركين54.519
متوسط الأجر الشهري 3.575
غير سعودي
عدد المشتركين 244.418
متوسط الأجر الشهري 895
مكتب منطقة الباحة
الحكومي
سعودي
عدد المشتركين 6.752
متوسط الأجر الشهري 7.603
غير سعودي
عدد المشتركين 1.1518
متوسط الأجر الشهري 1.518
الخاص
سعودي
عدد المشتركين 26.721
متوسط الأجر الشهري 3.436
غير سعودي
عدد المشتركين 131.571
متوسط الأجر الشهري 901
مكتب منطقة نجران
الحكومي
سعودي
عدد المشتركين 5.286
متوسط الأجر الشهري 8.721
غير سعودي
عدد المشتركين 2.370
متوسط الأجر الشهري 4.239
الخاص
سعودي
عدد المشتركين 62.049
متوسط الأجر الشهري 3.444
غير سعودي
عدد المشتركين 445.889
متوسط الأجر الشهري 845
مكتب محافظة بيشة
الحكومي
سعودي
عدد المشتركين 4.009
متوسط الأجر الشهري 7.277
غير سعودي
عدد المشتركين 1.392
متوسط الأجر الشهري 4.370
الخاص
سعودي
عدد المشتركين 17.126
متوسط الأجر الشهري 3.334
غير سعودي
عدد المشتركين 96.615
متوسط الأجر الشهري 788
مكتب محافظة الداودمي
الحكومي
سعودي
عدد المشتركين 3185
متوسط الأجر الشهري 4.915
غير سعودي
عدد المشتركين 1.030
متوسط الأجر الشهري لايوجد
الخاص
سعودي
عدد المشتركين 27.239
متوسط الأجر الشهري 3246
غير سعودي
عدد المشتركين 164.359
متوسط الأجر الشهري 601
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.