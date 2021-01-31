الرياض الأعلى في أجور موظفي القطاع الحكومي والجبيل بالخاص

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعد متوسط الأجر الشهري للسعوديين المشتركين في مكاتب المؤسسة للقطاع الحكومي الأعلى في الرياض، ينبع، الجبيل، منطقة مكة المكرمة، جدة ثم الشرقية على التوالي بمتوسط أجر شهري بلغ أعلاه في الرياض بـ 13556 ريالا شهريا طبقا لتقرير حديث صادر عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن العام 2019م.

في حين كان أعلى متوسط للأجر الشهري للسعوديين المشتركين في المؤسسة ممن يعملون في القطاع الخاص هو في الجبيل، ينبع، المنطقة الشرقية، الرياض، منطقة مكة المكرمة، جدة على التوالي، بلغ أعلاه في الجبيل بمتوسط أجر شهري 10.414 ريالا شهريا.

عدد المشتركين في التأمينات الاجتماعية ومتوسط الأجر الشهري للسعوديين وغيرهم ممن هم على رأس العمل في القطاعين الحكومي والخاص حتى نهاية 2019م.

مكتب منطقة الرياض

الحكومي

سعودي

عدد المشتركين: 176‪.467‪

متوسط الأجر الشهري: 13.556 ريالا

غير سعودي

عدد المشتركين 101‪.053‪

متوسط الأجر الشهري 6.880 ريالا

الخاص

سعودي

عدد المشتركين 1.603.245

متوسط الأجر الشهري 6.683 ريالا

غير سعودي

عدد المشتركين 7.593.350

متوسط الأجر الشهري 2.316 ريالا

مكتب منطقة القصيم

الحكومي

سعودي

عدد المشتركين 23.888

متوسط الأجر الشهري 8.665 ريالا

غير سعودي

عدد المشتركين 18.456 ريالا

متوسط الأجر الشهري 3.369 ريالا

الخاص

سعودي

عدد المشتركين 180‪.196‪

متوسط الأجر الشهري 3.603 ريالات

غير سعودي

عدد المشتركين 1.206.317

متوسط الأجر الشهري بالريال 893 ريالا

مكتب منطقة حائل

الحكومي

سعودي

عدد المشتركين 854‪8

متوسط الأجر الشهري 727‪2 ريال

غير سعودي

عدد المشتركين 524‪3

متوسط الأجر الشهري بالريال 4056 ريالا

الخاص

سعودي

عدد المشتركين 553‪13

متوسط الأجر الشهري بالريال 3584 ريالا

غير سعودي

عدد المشتركين 344‪980

متوسط الأجر الشهري بالريال 847 ريالا

مكتب محافظة الخرج

الحكومي

سعودي

عدد المشتركين 198‪55

متوسط الأجر الشهري بالريال 8003 ريالات

غير سعودي

عدد المشتركين 426‪0

متوسط الأجر الشهري بالريال 7264 ريالا

الخاص

سعودي

عدد المشتركين 491‪83

متوسط الأجر الشهري بالريال 3464 ريالا

غير سعودي

عدد المشتركين 283.427‪

متوسط الأجر الشهري بالريال 801 ريال

مكتب منطقة مكة المكرمة/جدة

الحكومي

سعودي

عدد المشتركين 63.303

متوسط الأجر الشهري 12.380 ريالا

غير سعودي

عدد المشتركين 83.803

متوسط الأجر الشهري 14.735 ريالا

الخاص

سعودي

عدد المشتركين 792‪.221

متوسط الأجر الشهري 602‪6 ريال

غير سعودي

عدد المشتركين 3.516.852

متوسط الأجر الشهري بالريال 2819 ريالا

مكتب مكة المكرمة

الحكومي

سعودي

عدد المشتركين 265‪37

متوسط الأجر الشهري 101‪75 ريال

غير سعودي

عدد المشتركين 13.127

متوسط الأجر الشهري 515‪8 ريال

الخاص

سعودي

عدد المشتركين 194‪.925‪

متوسط الأجر الشهري 393‪8 ريال

غير سعودي

عدد المشتركين 842‪.654‪

متوسط الأجر الشهري 115‪4 ريال

مكتب منطقة المدينة المنورة

الحكومي

سعودي

عدد المشتركين 20.948

متوسط الأجر الشهري 918‪5 ريال

غير سعودي

عدد المشتركين 13.683

متوسط الأجر الشهري 11.352 ريالا

الخاص

سعودي

عدد المشتركين 140.432‪

متوسط الأجر الشهري 388‪4 ريال

غير سعودي

عدد المشتركين 594.515‪

متوسط الأجر الشهري 1.325 ريالا

مكتب منطقة تبوك

الحكومي

سعودي

عدد المشتركين 169‪50

متوسط الأجر الشهري 914‪6

غير سعودي

عدد المشتركين 20.268

متوسط الأجر الشهري 461‪8

الخاص

سعودي

عدد المشتركين 63.854

متوسط الأجر الشهري 366‪8

غير سعودي

عدد المشتركين 302.257‪

متوسط الأجر الشهري 108‪7

مكتب محافظة الطائف

الحكومي

سعودي

عدد المشتركين 16.930

متوسط الأجر الشهري 10.020

غير سعودي

عدد المشتركين 11.497

متوسط الأجر الشهري 144‪7

الخاص

سعودي

عدد المشتركين 72.341

متوسط الأجر الشهري 348‪4

غير سعودي

عدد المشتركين 368.474‪

متوسط الأجر الشهري 1.131

مكتب محافظة ينبع

الحكومي

سعودي

عدد المشتركين 691‪9

متوسط الأجر الشهري 13.520

غير سعودي

عدد المشتركين 959‪8

متوسط الأجر الشهري 11.168

الخاص

سعودي

عدد المشتركين 44.357

متوسط الأجر الشهري 8.296

غير سعودي

عدد المشتركين 282‪.593‪

متوسط الأجر الشهري 1.635

مكتب المنطقة الشرقية

الحكومي

سعودي

عدد المشتركين 37.953

متوسط الأجر الشهري 11.553

غير سعودي

عدد المشتركين 23.236

متوسط الأجر الشهري 10.027

الخاص

سعودي

عدد المشتركين 744‪.272‪

متوسط الأجر الشهري 8.020

غير سعودي

عدد المشتركين 4.373.811

متوسط الأجر الشهري 2.952

مكتب محافظة الأحساء

الحكومي

سعودي

عدد المشتركين 12.618

متوسط الأجر الشهري 10.718

غير سعودي

عدد المشتركين 160‪96

متوسط الأجر الشهري 6.370

الخاص

سعودي

عدد المشتركين 945‪71

متوسط الأجر الشهري 399‪3

غير سعودي

عدد المشتركين 560‪.355‪

متوسط الأجر الشهري 1.470

مكتب منطقة الجوف

الحكومي

سعودي

عدد المشتركين 707‪4

متوسط الأجر الشهري 8.156

غير سعودي

عدد المشتركين 144‪8

متوسط الأجر الشهري 6.240

الخاص

سعودي

عدد المشتركين 31.691

متوسط الأجر الشهري 3.495

غير سعودي

عدد المشتركين 162‪.468‪

متوسط الأجر الشهري 775‪

مكتب محافظة الجبيل

الحكومي

سعودي

عدد المشتركين 8.205

متوسط الأجر الشهري 12.754

غير سعودي

عدد المشتركين 19.920

متوسط الأجر الشهري 6.850

الخاص

سعودي

عدد المشتركين 99.671

متوسط الأجر الشهري 10.414

غير سعودي

عدد المشتركين 739‪.115‪

متوسط الأجر الشهري 2.584

مكتب محافظة حفر الباطن

الحكومي

سعودي

عدد المشتركين 5.476

متوسط الأجر الشهري 9.398

غير سعودي

عدد المشتركين 834‪

متوسط الأجر الشهري 2.064

الخاص

سعودي

عدد المشتركين 41.488

متوسط الأجر الشهري 3.194

غير سعودي

عدد المشتركين 318‪.836‪

متوسط الأجر الشهري 704‪

مكتب منطقة الحدود الشمالية

الحكومي

سعودي

عدد المشتركين 4.444

متوسط الأجر الشهري 7.848

غير سعودي

عدد المشتركين 1.068

متوسط الأجر الشهري 1.765

الخاص

سعودي

عدد المشتركين 20.604

متوسط الأجر الشهري 4.381

غير سعودي

عدد المشتركين 101‪.880‪

متوسط الأجر الشهري 896‪

مكتب منطقة عسير

الحكومي

سعودي

عدد المشتركين 26.677

متوسط الأجر الشهري 9.633

غير سعودي

عدد المشتركين20.492

متوسط الأجر الشهري 2.236

الخاص

سعودي

عدد المشتركين 134‪.104‪

متوسط الأجر الشهري 4.399

غير سعودي

عدد المشتركين 733‪.369‪

متوسط الأجر الشهري 1.158

مكتب منطقة جازان

الحكومي

سعودي

عدد المشتركين 15.534

متوسط الأجر الشهري 6.884

غير سعودي

عدد المشتركين 3.397

متوسط الأجر الشهري 1.741

الخاص

سعودي

عدد المشتركين54.519

متوسط الأجر الشهري 3.575

غير سعودي

عدد المشتركين 244‪.418‪

متوسط الأجر الشهري 895‪

مكتب منطقة الباحة

الحكومي

سعودي

عدد المشتركين 6.752

متوسط الأجر الشهري 7.603

غير سعودي

عدد المشتركين 1.1518

متوسط الأجر الشهري 1.518

الخاص

سعودي

عدد المشتركين 26.721

متوسط الأجر الشهري 3.436

غير سعودي

عدد المشتركين 131‪.571‪

متوسط الأجر الشهري 901‪

مكتب منطقة نجران

الحكومي

سعودي

عدد المشتركين 5.286

متوسط الأجر الشهري 8.721

غير سعودي

عدد المشتركين 2.370

متوسط الأجر الشهري 4.239

الخاص

سعودي

عدد المشتركين 62.049

متوسط الأجر الشهري 3.444

غير سعودي

عدد المشتركين 445‪.889‪

متوسط الأجر الشهري 845‪

مكتب محافظة بيشة

الحكومي

سعودي

عدد المشتركين 4.009

متوسط الأجر الشهري 7.277

غير سعودي

عدد المشتركين 1.392

متوسط الأجر الشهري 4.370

الخاص

سعودي

عدد المشتركين 17.126

متوسط الأجر الشهري 3.334

غير سعودي

عدد المشتركين 96.615

متوسط الأجر الشهري 788‪

مكتب محافظة الداودمي

الحكومي

سعودي

عدد المشتركين 318‪5

متوسط الأجر الشهري 4.915

غير سعودي

عدد المشتركين 1.030

متوسط الأجر الشهري لايوجد

الخاص

سعودي

عدد المشتركين 27.239

متوسط الأجر الشهري 324‪6

غير سعودي

عدد المشتركين 164‪.359‪

متوسط الأجر الشهري 601‪