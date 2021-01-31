القبض على قائد مركبة تجاوز السرعة المقررة على طريق الأمير ماجد بجدة

أكد «المرور السعودي»، اليوم الأحد، أنه تم القبض على قائد مركبة ارتكب مخالفة السرعة المقررة على «طريق الأمير ماجد» بمدينة جدة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة.

جاء ذلك، استجابة لمخالفة رصدها مواطن، ووثقها بمقطع فيديو، أرسله إلى «المرور» مطالبًا بإنزال أقصى عقوبة ضد المخالف.

وفي بلاغه، قال المواطن: لاحظوا تسابق سيارتين وسط الطريق، ببداية المقطع في مدينة جدة ـ طريق الأمير ماجد، وذلك بتاريخ 25/01/2020، في تمام الساعة 8:55م.

وأضاف المواطن: أتمنى إنزال أقصى العقوبات، فأرواح البشر ليست رخيصة.

وردًا على هذا البلاغ، قال المرور: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات».

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