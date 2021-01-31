الصحة: فرض إجراءات احترازية قوية وقيود مكثفة حال عدم الالتزام بإجراءات كورونا

حذّرت وزارة الصحة، من أن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، قد تضطر إلى فرض إجراءات احترازية قوية وقيود مكثفة.

وطالبت وزارة الصحة، المواطنين والمقيمين، بعدم الشعور بالتراخي، أو استبعاد عدم التعرض للإصابة بفيروس كورونا.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي، أن السلوكيات الخاطئة هي السبب الرئيسي في زيادة عدد الحالات.

وأشار إلى أنه لوحظ عودة ارتفاع الحالات في نهاية الشهر الماضي، مؤكدًا أن أكثر من ثلاثة أرباع الحالات بسبب المناسبات الاجتماعية.