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الصحة: فرض إجراءات احترازية قوية وقيود مكثفة حال عدم الالتزام بإجراءات كورونا

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الرياض - محمد عبدالله - السلوكيات الخاطئة سبب زيادة عدد الإصابات بكورونا..

حذّرت وزارة الصحة، من أن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس ، قد تضطر إلى فرض إجراءات احترازية قوية وقيود مكثفة.

وطالبت وزارة الصحة، المواطنين والمقيمين، بعدم الشعور بالتراخي، أو استبعاد عدم التعرض للإصابة بفيروس كورونا.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي، أن السلوكيات الخاطئة هي السبب الرئيسي في زيادة عدد الحالات.

وأشار إلى أنه لوحظ عودة ارتفاع الحالات في نهاية الشهر الماضي، مؤكدًا أن أكثر من ثلاثة أرباع الحالات بسبب المناسبات الاجتماعية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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