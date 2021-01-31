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متحدث «الصحة»: أكثر من 440 ألفا تلقوا لقاح كورونا حتى الآن

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الرياض - محمد عبدالله - التمسك بالإجراءات الاحترازية السبيل للخروج من المرحلة الحالية..

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، محمد العبدالعالي، إن أكثر من 440 ألفا تلقوا لقاح فيروس حتى الآن.

وأضاف العبدالعالي، في المؤتمر الصحفي الدوري لوزارة الصحة بشأن مستجدات فيروس كورونا في المملكة، اليوم الأحد، أنهم لاحظوا عودة ارتفاع الحالات في نهاية الشهر الماضي، مشيرا إلى أن السلوكيات الخاطئة هي السبب الرئيس في زيادة عدد الحالات لأن أكثر من ثلاثة أرباع الحالات بسبب المناسبات الاجتماعية.

وأكد متحدث الصحة أن تمسكنا بالإجراءات الاحترازية هو السبيل للخروج من هذه المرحلة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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