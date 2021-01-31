متحدث «الصحة»: أكثر من 440 ألفا تلقوا لقاح كورونا حتى الآن

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، محمد العبدالعالي، إن أكثر من 440 ألفا تلقوا لقاح فيروس كورونا حتى الآن.

وأضاف العبدالعالي، في المؤتمر الصحفي الدوري لوزارة الصحة بشأن مستجدات فيروس كورونا في المملكة، اليوم الأحد، أنهم لاحظوا عودة ارتفاع الحالات في نهاية الشهر الماضي، مشيرا إلى أن السلوكيات الخاطئة هي السبب الرئيس في زيادة عدد الحالات لأن أكثر من ثلاثة أرباع الحالات بسبب المناسبات الاجتماعية.

وأكد متحدث الصحة أن تمسكنا بالإجراءات الاحترازية هو السبيل للخروج من هذه المرحلة.

فيديو | #الصحة: أكثر من 440 ألفا تلقوا اللقاح حتى الآن#الإخبارية pic.twitter.com/VTmaOblZfg — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 31, 2021

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