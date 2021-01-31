فتح باب التسجيل في الدورة التدريبية لرعاية النخيل

دعا المركز الوطني للنخيل والتمور، اليوم الأحد، المزارعين للتسجيل في دورة تدريبية لرعاية النخيل وتطوير الممارسات الزراعية السليمة.

وكتب المركز، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، «يعلن المركز الوطني للنخيل والتمور عن فتح باب التسجيل في الدورة التدريبية الخاصة بدليل رعاية النخلة والتي ستقام في منطقة القصيم يوم الثلاثاء الموافق 09-02-2021م».

وحدد المركز الوطني للنخيل والتمور، الأهداف المرجوة من الدورة التدريبية وتتمثل في شرح دليل رعاية النخلة وأهمية الدليل في إدارة مزارع النخيل وتذليل العقبات التي تواجه المزارعين في الحقل وطرق حلها وزيادة إنتاجية النخلة وجودة التمور وتقديم الخدمات الاستشارية للمزارعين.

وحث المركز الوطني للنخيل والتمور، الراغبين في التقديم للمبادرة بالتسجيل بالدورة التدريبية التي تعنى بتطوير الممارسات الزراعية السليمة في المزرعة، وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي «من هنا».

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