الهلال الأحمر يعلن وفاة المحتجز الثالث بجبل الغارب

لقي محتجز جبل الغارب بالغبشة، في محافظة قلوة مصرعه، متأثرًا بإصابته إثر سقوطه واحتجازه مع آخرين في منطقة وعرة من الجبل، أمس السبت.

وصرَّح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني، بأن الهلال الأحمر باشر عند الساعة 14:05 مساء أمس السبت، بلاغًا يفيد باحتجاز عدد من الأشخاص بالغبشة في محافظة قلوة، وتحديدًا في جبل الغارب.

وأضاف الزهراني أنه تم توجيه فرقة الإسعاف إلى الموقع، وتمركزت الفرق به لحين إنهاء رجال الدفاع المدني عملهم في استخراج المحتجز، واتضح أنه قد فارق الحياة، وتم الانتهاء من الحالة عند الساعة 1:55 صباح اليوم الأحد.

وكانت «عاجل» أبرزت جهود الجهات الأمنية والإسعافية؛ لإنقاذ عدد من الأشخاص المحتجزين بجبل الغارب، منذ عصر أمس بمحافظة قلوة؛ حيث أوضحت المصادر أنهم ثلاثة مواطنين، وأحدهم في حالة خطيرة، ولم تستطع الجهات المختصة الوصول إليه فيما تم إنقاذ زميليه الآخرين.

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